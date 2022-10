Walter Sickert, points de vue

Le Petit Palais présente pour la première fois en France, une grande rétrospective dédiée au peintre anglais Walter Sickert du 14 octobre 2022 au 29 janvier 2023. Cet artiste résolument moderne, aux sujets énigmatiques et souvent perturbants est peu présent dans les collections françaises. Pourtant, Sickert tissa des liens artistiques et amicaux avec de nombreux artistes français et importa en Angleterre une manière de peindre très influencée par ses séjours parisiens. Très provocateur, dans le contexte d'un art académique anglais, Walter Sickert peint des sujets jugés singuliers comme des scènes de music-hall ou, plus tard, des nus dés-érotisés, présentés de manière prosaïque dans des intérieurs pauvres des quartiers de Camden Town. Ses choix de couleurs sont virtuoses et étranges, ses cadrages déroutants frappent ses contemporains. A partir de 1890, il voyage de plus en plus régulièrement à Paris et à Dieppe jusqu'à s'installer dans la station balnéaire de 1898 à 1905. Il est alors très influencé par la scène artistique française et devient un proche d'Edgar Degas, Jacques-Emile Blanche, Pierre Bonnard, Claude Monet ou encore Camille Pissarro. 2. 11. 0. 0