Mystérieuse bécasse. Elle passe et séduit. Elle passe et séduit

Il existe huit espèces de bécasses dans le monde, mais c'est la bécasse des bois, la fameuse Scolopax rusticola, qui occupe l'aire la plus étendue, de l'extrême Ouest européen à l'Est asiatique. De la Scandinavie à la Bretagne, des pays Baltes à l'Atlantique, l'oiseau passionne autant qu'il suscite la curiosité de chasseurs soucieux de la préservation de l'espèce, qui savent ranger le fusil pour enfiler l'habit de scientifiques afin d'enrichir les études menées au niveau européen. Détermination de l'âge par l'examen du plumage, suivi de la migration par satellite au moyen de balises Argos, mise en place d'un prélèvement maximal autorisé (PMA) permettent, entre autres, d'affiner ces données et de mieux connaître la Mordorée. Les bécassiers utilisent des races de chiens adaptées à une chasse plutôt sportive pour arpenter les forêts et déjouer les ruses d'un gibier qui est encore loin d'avoir livré tous ses secrets.