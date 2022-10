"Jim Carrey se met en scène dans Mémoires flous, un premier roman hilarant". LE PARISIEN Star de cinéma adulée, Jim Carrey est en réalité très seul. Il commence à vieillir, prend du poids, passe ses nuits à chercher de l'affection auprès de ses chiens de garde entraînés par le Mossad et à regarder des documentaires improbables sur Netflix. Rien ne va, jusqu'au jour où Charlie Kaufman lui propose un rôle dans un film d'un nouveau genre. L'horizon semble s'éclaircir enfin. Mais l'univers a d'autres plans pour Jim Carrey... Un livre inclassable qui brosse un portrait en creux plus vrai que nature de l'acteur et de Hollywood. Jim Carreyest un acteur plusieurs fois primé et un artiste. Dana Vachonest romancier, journaliste et essayiste ; ses textes ont été publiés par Vanity Fair, The New York Times et Slate. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sabine Porte