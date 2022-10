Nature grandiose en France

La France recèle de nombreuses curiosités naturelles, des paysages merveilleux et uniques à couper le souffle : falaises d'Etretat, gorges du Verdon, cascade des Tufs, désert des Agriates, bassin d'Arcachon, baie de Somme... - Plus de 60 lieux de l'hexagone, dont beaucoup méconnus, qui offre un spectacle extraordinaire. - Avec 200 photographies saisissantes, le voyage laisse souvent sans voix. - Sans perdre la magie de ces sites, l'auteur explique simplement les phénomènes de ces curiosités naturelles et donne des indications pratiques pour un point de vue optimum sous la rubrique " Comment découvrir les lieux ? " En couverture : le lac de Lispach (Vosges)