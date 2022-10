ÉCUYERS - TOME 2 LA BATAILLE DES LISIÈRES. LA BATAILLE DES LISIÈRES

Le peuple des Scaldes a déclaré la guerre au Royaume d'Aberdeen. Leur formation n'est pas terminée mais les écuyers doivent se rendre aux Lisières pour renforcer les troupes. Liam, Galahad et Barn partent au combat, motivés et heureux de connaître enfin un peu d'action. Mais la réalité de la guerre va les surprendre et les pousser à dépasser leurs limites.