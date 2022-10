Méditerranée. Voyage dans les cuisines (24 pays riverains et insulaires, 1300 recettes, 5000 ans d'h. Voyage dans les cuisines

Embarquez pour un voyage au coeur de la Méditerranée, à la découverte des 24 pays riverains et insulaires, de leur culture, de leur histoire et de leur gastronomie. Viandes, poissons, légumes, céréales, fruits mais aussi boulangeries, pâtisseries et confiseries s'invitent sur les tables de la Méditerranée. Pour explorer ces cuisines méditerranéennes, Mireille Sanchez vous offre 1300 recettes gourmandes, riches en couleurs et en saveurs, nourries d'échanges et de partages. Elles s'enrichissent d'anecdotes croustillantes et vous plongent dans 5000 ans d'histoire de cuisines et de coutumes pour un périple culinaire unique.