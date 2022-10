Le vautour est l'une des espèces d'oiseaux les plus menacées au monde. Cependant, sa situation s'améliore ces dernières années en Europe grâce au travail de nombreux passionnés, et le rapace recolonise peu à peu ses anciens territoires. Figure de proue de cette reconquête, le vautour fauve agit comme un éclaireur, ouvrant la voie à d'autres espèces et oeuvrant au réensauvagement des écosystèmes. Véritable recycleur de la nature et allié des éleveurs, il participe au nettoyage de l'environnement en consommant des animaux morts. Malgré son rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité, il souffre encore d'une mauvaise réputation. Alors qu'il avait fait l'objet de politiques de conservation et de préservation, il se trouve de nouveau menacé. Quinze ans après sa première édition, ce livre entièrement mis à jour dresse un portrait objectif et complet du vautour fauve, afin de mieux appréhender son rapport à l'homme et à l'environnement.