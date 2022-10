Le Chasse-Marée n°329. La revue du monde maritime. La revue du monde maritime

Le Chasse-Marée est la revue du monde maritime. Marins de métier, marins de coeur ou simples arpenteurs de grève mais aussi constructeurs, historiens ou chercheurs ont rendez-vous dans ses pages autour de la culture maritime du monde. Mook qui paraît six fois par an, Le Chasse-Marée est une invitation à découvrir et s'interroger, à réfléchir et à comprendre, à rêver, à aimer, à protéger le milieu maritime... Année après année, Le Chasse-Marée explore une sélection exigeante et variée de sujets. En plus des thèmes qui ont fait son succès depuis 40 ans autour de l'histoire, des métiers, des marins, du patrimoine, des navires, de la navigation, de l'architecture navale, des arts, de la littérature... la revue s'ouvre à de nouvelles thématiques comme les sciences, l'écologie et l'environnement. Dans chaque numéro de 132 pages, retrouvez tous les deux mois un entretien, un reportage photo ainsi que plusieurs articles de fonds de dix à vingt pages sur les thèmes maritimes les plus variés, contemporains ou historiques. Ils sont suivis d'un journal d'actualités et de chroniques. Chaque parution allie la richesse du texte à la découverte de nombreuses et magnifiques illustrations pour un plaisir de lecture toujours renouvelé.