Journal intime d'un homme-girafe. Tome I : Naissance d'un trait

Je note toute conversation ou tout ce qui me traverse depuis plus de dix ans dans un journal. La note est le début d'une nouvelle page, d'une nouvelle idée, d'un nouveau monde, d'un nouveau projet livresque, d'une nouvelle vie. Toute oeuvre écrite ne naît que de quelques mots griffonnés. D'un brouillon. Le signifié et le signifiant s'étreignent, jusqu'à dévoiler la plus belle magie de la langue en tentant de s'imprégner du dictionnaire. Ce livre est un cri du coeur à l'écriture, vue comme la plus belle et la plus performante des thérapies. Je tente dans ce premier tome de retracer les événements marquants de mon parcours de 1982 à 2016. J'analyse le monde. Lorsque l'on écrit, on devient omnipotent.