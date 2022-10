Le mystérieux cadavre du sentier et autres nouvelles

1. Un mystérieux cadavre est retrouvé par un promeneur dans un sentier désert. Son identité est une énigme. 2. Louise et Ferdinand envisagent de se marier. La date des noces est prévue le 15 août 1914, mais le 3 août 1914 l'Allemagne déclare la guerre à la France. 3. Un écrivain se voit menacer par un drôle d'individu. Ces intimidations finiront-elles par changer le cours de son existence ? 4. Je viens d'acquérir un petit appartement, mais les nuits d'orages, une présence surnaturelle s'invite chez moi. 5. Un accident sur une route. Des jumeaux à bord de la Ford, un seul survivra. Mais le rescapé a perdu totalement la mémoire ! 6. Mélissa et Lucas forment un couple parfait, mais sous les airs débonnaires de Lucas se cache un être jaloux et violent. 7. L'adoption d'une petite fille russe va faire exploser le couple en vol ! 8. Un homme reste prisonnier de son passé d'enfant martyr. 9. Une veuve croit retrouver l'âme soeur auprès d'un homme prévenant et rassurant. 10. Donner impérativement un héritier à son époux, voilà l'unique raison pour laquelle elle avait été choisie.