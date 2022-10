Voiliers mythiques

Qu'est-ce au juste qu'un grand voilier ? A partir de quelle taille la prestigieuse appellation se justifie-t-elle ? En fait, le critère n'est pas vraiment la longueur de sa coque et la hauteur de ses mâts. Le grand voilier est un navire dont le mode de navigation perpétue les traditions de la voile à l'ancienne, c'est à dire qui met en avant la cohésion de son équipage, la rigueur dans les manoeuvres, et un sens constant de l'élégance marine. En effet, les voiliers regorgent de prestige et de souvenirs, certains sont devenus, avec le temps, de véritables mythes tant leur design et leur image se sont imposées auprès du grand public. Cet ouvrage recense les plus beaux voiliers, qui ont marqué l'Histoire par leur esthétisme mais aussi par leurs avancées techniques. Chaque voilier est illustré par de sublimes photographies de Gilles Martin-Raget, photographe passionné qui a capturé dans son objectif les plus grandes régates du monde, les plus beaux voiliers et a suivi grand nombre de navigateurs dans leurs périples. François-Xavier De Crecy et Damien Bidaine sont rédacteur en chef et rédacteur de Voile Magazine.