SOS Fantômes

Lorsque les spectres sèment la panique à la Weaver Hall Academy, le club S. O. S Fantômes est là pour sauver la situation ! Peter Venkman, Ray Stantz, Egon Spengler et Winston Zeddemore, ne craignent pas le danger quand il s'agit d'observer un vrai fantôme... Rejoints par Janine Melnitz, ils mènent l'enquête et traquent ensemble les ectoplasmes, de la bibliothèque hantée à la soirée-pizza qui tourne mal ! Mais, malgré leur succès retentissant, le club n'est pas le bienvenu à Weaver Hall. Lorsque le principal Yeager décide de les renvoyer, le moral des jeunes scientifiques est au plus bas... Jusqu'à ce qu'un géant en guimauve menace de s'attaquer à l'école ! Alors, qui est-ce qu'on appelle ? Le club S. O. S Fantômes pourra-t-il sauver l'école de cette attaque spectrale ?