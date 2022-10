Les recettes cachées de Naruto Shippuden

Si vous avez bavé d'envie devant les célèbres ramen que dévore Naruto, les brioches de Choji ou encore les glaces dégustées par Jiraya, ce livre de recettes officiel est fait pour vous ! Découvrez 35 préparations salées et sucrées, toutes inspirées de Naruto Shippuden, et suivez Naruto, Sakura, Sai, Kakashi ainsi que leurs compagnons dans ce voyage gustatif. Ajustez votre bandeau de Konoha, revêtez votre tablier et attrapez vos baguettes, il est l'heure de cuisiner !