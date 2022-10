Les Simpson Horror Show - Tome 1

Avec plus de 700 épisodes, diffusé depuis plus de 30 ans, Les Simpson ont abordé tous les sujets, pointés tous nos travers et voyagé dans (presque) tous les pays. Mais un moment est spécialement attendu chaque année par les fans : la diffusion du nouveau Treehouse Of Horror, ou Horror Show chez nous, pour Halloween. Ce programme spécial se permet tous les clins d'oeil et toutes les parodies des films de genre, entre le pastiche et l'ambiance gothico-cartoon de Zombies, Frankenstein à Mars Attacks ou encore Ghostbusters... Les meilleurs auteurs américains ont pris leur plume pour en faire une version en bande dessinée en 3 tomes de plusieurs histoires. Découvrez le premier volume de cette anthologie, préfacée par Bart Simpson lui-même.