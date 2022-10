Mon carnet pour sexplorer

La sexualité n'est pas toujours un sujet facile à aborder, que ce soit dans son entourage, avec son ou sa partenaire... ou même vis-à-vis de soi-même. On peut pourtant apprendre plein de choses, sur soi et sur les autres, en s'y intéressant de plus près et en se posant des questions sur la manière dont on évolue avec elle au cours de sa vie. Plus qu'un carnet intime, ce carnet a été pensé comme celui de votre intimité. Relations, plaisir, rapport au corps, fantasmes, libido... Laissez-vous guider par des exercices créatifs variés et explorez par l'écriture mille aspects de votre sexualité, des plus anecdotiques aux plus profonds. Partagez ce voyage avec votre partenaire... ou gardez pour vous toutes ces incroyables découvertes !