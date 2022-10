Goûts du Japon

Un livre haut en couleur et en saveur ! Un beau livre magnifique, graphique, contemporain et savoureux sur la cuisine japonaise. Laure Kié partagent avec nous 60 recettes parmi les meilleures et les plus authentiques du Japon et nous emmène dans un voyage gourmand unique. Et en plus des recettes, des textes, des ambiances et des portraits de personnalités d'origine japonaise qui évoquent leurs souvenirs de cuisine, leurs plats favoris et les images sensorielles auxquelles ils sont rattachés. Un livre unique, gourmand et riches en rencontres !