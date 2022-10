L'imagerie sonore des bébés

Une grande imagerie sonore pour éveiller bébé. Avec 21 pages cartonnées illustrées en pâte à modeler pour lui faire reconnaître et nommer pleins d'images de différents univers. En appuyant sur les 21 puces sonores il va écouter et reconnaître différents bruits : les animaux, la maison, la journée de bébé, les véhicules, la nature, les instruments de musique, etc.