Des sites précolombiens aux plages de rêve, des marchés indiens colorés aux fêtes traditionnelles, des villes coloniales à la capitale tentaculaire, découvrez toutes les facettes du Mexique d'hier et d'aujourd'hui. Dans cette nouvelle édition du Guide Vert Mexique Centre et Sud, entièrement mise à jour, nos auteurs ont sélectionné pour vous : les incontournables de la destination (classés 1, 2 ou 3 étoiles), leurs coups de coeur (meilleurs souvenirs de voyage), des suggestions d'itinéraires de 5 à 18 jours, 830 adresses pour tous les budgets (restauration, shopping, hébergement...) et 80 promenades, circuits et excursions. En complément du Guide Vert, utilisez la carte Michelin Mexique N°765.