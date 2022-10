La puissance des rêves lucides. Dormez, rêvez... et libérez votre potentiel !

Et si nos nuits pouvaient changer nos jours ? Et si vous décidiez de prendre le contrôle de vos rêves et de les manipuler comme bon vous semble ? De vivre une seconde vie pendant votre sommeil ? Le rêve lucide est accessible à tous. Si certains y voient un moyen d'accéder à un éveil spirituel, d'autres s'entraînent à devenir meilleurs dans la réalité ou se créent de formidables épopées au coeur de leur imagination. Comme toute discipline, elle s'acquiert avec de l'entraînement. Ce livre, conçu comme un guide pour réaliser son premier rêve lucide, vous permettra de vous connecter à votre moi intérieur. Progressivement, vous apprendrez à mieux comprendre votre sommeil pour mieux dormir, à vous souvenir de vos rêves puis à induire des rêves lucides. Ce livre a pour objectif de démystifier le rêve lucide et de vous entraîner pour que, vous aussi, vous puissiez en profiter pleinement. Faites de votre sommeil une expérience pour vivre une vie plus riche et épanouissante. Ensemble, embarquons dans une aventure au coeur du sommeil...