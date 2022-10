Geopolitique de la sante. la santé publique à l'épreuve des idéologies

Le champ de la santé est depuis longtemps source de tensions scientifiques, diplomatiques et politiques entre les nations. La pandémie de Covid est là pour nous le rappeler : diplomatie du vaccin, fermeture des frontières, rapports de domination inter- et intra- étatiques, influence des fondations philanthropiques, etc. Comment des questions sanitaires deviennent-elles des enjeux géopolitiques ? Quels sont les rapports de force entre des acteurs aussi divers que les Etats, les Big Pharma, le corps médical, les médias et les patients ? Les ramifications sont complexes et montrent combien santé et géopolitique sont étroitement imbriquées.