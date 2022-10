C etait mieux avant. Suivi du Petit livre des citations latines

C'était mieux avant. Les enfants étaient mieux élevés, cultivés, grands lecteurs. Tout le monde était plus beau. Aujourd'hui, tout va mal. Hier déjà et avant-hier, aussi. Demain, n'en parlons pas. En relisant trente siècle de ronchonnements, de regrets lancinants, d'appréhensions, Lucien Jerphagnon a choisi, traduit, commenté les plus belles perles du pessimisme générationnel. Des Grecs, des Latins, des gens du Moyen Age, de la Renaissance, etc. , et même de quelques contemporains. C'est l'empire du pire. Un petit livre noir qui redonne des couleurs à notre époque. Véritable vade-mecum, le Petit livre des citations latines permet quant à lui de réviser nos classiques : à chaque page une citation accompagnée d'un commentaire toujours savant mais jamais sérieux !