Mes pouvoirs magiques. 0

Découvrir ce pourquoi l'on est doué est d'une importance majeure pour le bon développement psychologique des enfants. Or ceux-ci ont tendance à se comparer sans cesse à leurs camarades et amis et à se sentir inférieurs, voire "nuls". Aussi, réaliser qu'ils peuvent tous utiliser leurs talents au mieux de leurs capacités est le meilleur moyen de se sentir heureux. Comme le dit le héros : "Tu ne sais peut-être pas encore quel est ton don, mais tu finiras par le découvrir. La magie est en toi ! "