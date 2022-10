Le Cercle des crucifiées

Cinq femmes crucifiées. Cinq tueurs sadiques, cachés derrière des masques d'animaux. Trois flics mis au placard. L'affrontement de l'année. Accrochés dans les arbres comme des décorations de Noël, les cadavres des cinq femmes crucifiées criaient vengeance depuis des années. Brutale entrée en matière pour trois flics mis sur la touche. Le commissaire Canesy, en pleine dépression depuis la mort de sa femme. Le lieutenant Agnès Varois, pestiférée depuis qu'elle a fait renvoyer son supérieur pour harcèlement sexuel. Le commandant Archambaut, assis près du radiateur et attendant la retraite. Ils s'emparent du dossier des crucifiées. Se rendent sur place, frappent dans la fourmilière et doivent soudainement affronter les gendarmes, leurs collègues... et les tueurs. Cela ne pouvait que mal se terminer.