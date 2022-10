Voyages autour des lieux sauvages. 0

De la majesté des sommets enneigés de Laponie aux sublimes formes sculpturales des vastes Canyonlands de l'Utah, découvrez les merveilles impressionnantes de notre monde naturel qui sauront apaiser l'âme et stimuler l'imagination. Que vous recherchiez le réconfort ou le spectacle, l'évasion ou le retour aux sources, chaque site naturel a sa propre histoire à raconter sur la création, l'évolution et la force de vie de notre planète indomptable et pourtant vulnérable. Parcourez les continents à la rencontre d'environnements inoubliables et renouez avec le grand air grâce à ce guide aux illustrations évocatrices de tout ce que Mère Nature a à offrir.