La Femme sans bouche

Il y a quelque temps déjà, Lise et François sont venus me voir, ils m'ont dit : "Tu te souviens du journal que tu tenais quand tu avais dix-sept ans ? L'année du confinement et de la disparition de ton ami, toute cette histoire avec cette femme, cette sorcière ? Tu ne voudrais pas le publier ? "Je n'ai rien répondu, j'ai pris un bout de papier et j'ai dessiné : [Dessin] Ca voulait dire, "Non franchement, je n'ai pas envie de me replonger là-dedans". "T'inquiète, a dit François, on s'occupe de tout".