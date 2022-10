Maurice et Rodrigues. 4e édition

Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir les îles Maurice et Rodrigue Un guide à part entière, alliant farniente à Maurice et plaisir de la découverte à Rodrigues. Une grande variété d'excursions ainsi qu'une sélection très pratique d'itinéraires. Une sélection thématique pour un voyage sur mesure : escapades nature, lagons, shopping, patrimoine, activités sportives, sorties en mer... Un guide très complet : quasiment tous les hôtels y sont répertoriés, mais aussi commentés ; grâce au regard critique de l'auteur, le voyageur pourra se retrouver dans la jungle des offres sur Internet ou dans les catalogues des TO. Un large éventail d'options de restauration (de l'échoppe de rue au restaurant de luxe) et d'hébergement (des dortoirs aux palaces en passant par les hébergements écotouristiques). Un chapitre très fouillé sur la plongée et les activités nautiques : la faune sous-marine, les centres de plongée, ainsi que tous les sites de l'île passés au peigne fin.