Fuir les chemins perdus

A 40 ans, Raphaël laisse derrière lui emploi, compagne et domicile pour commencer une nouvelle vie, ailleurs et sans but précis. En s'éloignant de la route toute tracée que devait être son existence, il prend le temps de s'interroger. Que fuit-il, et qui est-il vraiment ? Lorsque lui parviennent, pas tout à fait par hasard, des carnets ayant appartenu à son grand-père Félix, sa quête intérieure se transforme alors en quête familiale. A la lecture des notes mystérieuses de son aïeul, faisant étrangement écho à ses propres tourments, les questionnements de Raphaël trouveront des réponses aussi inattendues qu'insoupçonnées.