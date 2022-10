Le Club des promeneurs tranquilles

Les plus belles rencontres se font parfois dans les lieux les plus surprenants... Un feel-good sur les amitiés improbables et la douceur de vivre. Daniel n'est pas habitué à mener une vie paisible. Il est guide pédestre sur le Mont Etna en Italie... Lorsqu'il se retrouve soudainement inoccupé et de retour dans la ville de son enfance en Cornouailles pour vendre la maison de sa grand-mère, impossible pour lui de rester en place. Hazel menait une vie d'aventures aussi. Mais depuis qu'elle est veuve et octogénaire, elle sort très rarement de chez elle. Lorsqu'elle aperçoit une annonce pour le tout nouveau club de marche à pied créé par Daniel, elle saute avec enthousiasme sur l'occasion. Daniel est quelque peu déçu lorsqu'il voit que la seule personne se présentant à son club est une vieille dame excentrique vivant à deux pas. Mais la surprise à laquelle il ne s'attendait pas, c'est que Hazel est une des personnes les plus fascinantes qu'il ait rencontrées... Un récit magnifique, chaleureux et plein d'enseignements sur l'amitié, la communauté, l'aventure et le goût de la randonnée.