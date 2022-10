Fauteuil d'artiste

Enrico Macias, Hugues Aufray, Louis Bertignac Annie Cordy, Frédéric François... Nombreux sont les artistes à avoir chanté les textes de Frédéric Zeitoun. Pour la première fois, il raconte son parcours hors du commun et les rencontres qui ont marqué sa carrière. " Les roues de mon fauteuil se sont toujours tournées vers le soleil ! " Depuis la naissance, Frédéric Zeitoun est paraplégique. Se déplacer en fauteuil roulant, à la force de ses biceps, n'a jamais empêché l'artiste de mener une vie " normale ", de se produire sur scène, de se marier, de devenir une figure familière du petit écran, d'écrire des chansons et même d'enregistrer un duo avec Charles Aznavour ! Né à Tunis en 1961, auteur dès l'adolescence, il passe après son bac des auditions dans les maisons de disques. A l'été 1983, la sortie de son premier 45 tours, " Ces matins ", ne lui vaut qu'un succès d'estime. Mais Michel Drucker et Jacques Martin le soutiennent. Peu à peu, il fait connaissance d'Enrico Macias, Annie Cordy, Frédéric François, Louis Bertignac, Hugues Aufray et Zaz qui enregistrent ses chansons. A partir des années 2000, il chante sur scène, concevant ses propres spectacles : " Toutes les chansons ont une histoire " (2009), " L'Histoire enchantée du petit juif à roulettes " (2013), devenant même comédien, une saison durant, dans la série Plus belle la vie. Frédéric Zeitoun raconte avec humour les écueils que son handicap lui a valus depuis l'enfance : hostilité d'un proviseur pour l'inscrire au lycée, impossibilité d'accéder à certaines scènes ou salles de spectacles, même si, comme il le dit, " les roues de mon fauteuil, tels des tournesols, se sont toujours tournées vers le soleil ! "