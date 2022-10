Exercices avec autocollants - Je sais déjà écrire, lire et calculer (6-7 a.)

Ce livre d'exercices spécialement conçu pour les enfants de 6 à 7 ans rend l'apprentissage amusant. A chaque page, les énoncés ludiques et les beaux dessins invitent votre enfant à s'exercer à écrire, lire et calculer. Il pourra en plus décorer les pages avec les autocollants repositionnables. Bon amusement !