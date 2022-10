Les enquêtes sur les pratiques culturelles. Mesures de la culture au Québec et ailleurs dans le monde

Sept enquêtes ont été lancées par le ministère responsable de la culture au Québec dans le but de mesurer les pratiques culturelles et médiatiques des Québécois. Même si elles permettent d'évaluer et de décrire ces pratiques, plusieurs pans restent à analyser. Ce livre retrace le contexte politique et idéologique des différentes enquêtes menées depuis la première édition, aborde les concepts en jeu et les perspectives d'analyse et explorent des enquêtes similaires menées dans trois autres pays - la France, l'Uruguay et le Brésil.