Lino Ventura - Le livre coup de poing

Retour en images et en bons mots sur la carrière de Lino ! Un fort-à-bras au coeur gros comme ça, tel est Lino Ventura. Un acteur populaire Lino Ventura, c'est d'abord une histoire personnelle - né à Parme, il grandit à Montreuil, fait le coup de poing contre les " anti-macaronis " et se destine à une carrière de lutteur, puis un exceptionnel parcours au sein du cinéma français d'après-guerre. Adoubé par Gabin sur le tournage de Touchez pas au grisbi, il incarne les durs pour la grande joie du public. Les succès s'enchaînent (Le Gorille vous salue bien, Les Tontons flingueurs, Les Barbouzes, Le Clan des Siciliens, L'Armée des ombres, L'Emmerdeur, Garde à vue) mais le destin frappe durement l'acteur, père d'une petite fille " pas comme les autres ". Il fonde alors l'association " Perce-neige " pour venir en aide aux familles confrontées au handicap. Une nouvelle collection de livres de ciné Après Audiard et Belmondo, bienvenue à Ventura ! Le parcours de l'acteur y est traité de façon chronologique, émaillé de pages thématiques, de portraits de famille, de zooms sur les films importants de sa carrière - le tout ponctué d'anecdotes inédites ou méconnues.