Le quiz disco

Disco Party va vous donner des fourmis dans les jambes, vous mettre des paillettes plein la tête et vous rendre maboule... à facettes ! De ABBA à Michael Zager Band, en passant par les Bee Gees, Dalida et Sheila B. Devotion, ou encore de Daddy Cool à Y. M. C. A. , découvrez ou revivez les années Disco en vous amusant en famille et entre amis. Le but ? Devenir la Disco Queen ou le Disco King de la soirée en surprenant tout le monde avec vos connaissances sur les stars, les films, les tubes et les ovnis du Disco. Sans oublier les défis Disco Fun qui promettent de beaux fous rires ! Un conseil : pour bien vous éclater, mettez en fond sonore votre meilleure Compil' Disco : succès garanti !