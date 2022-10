La propriétaire sadique

Quand on n'a pas les moyens de payer son loyer, on peut s'entendre avec son proprio pour régler ses impayés par de petits services en nature. Les choses se compliquent quand le loueur est une femme aussi autoritaire que séduisante. Encore que pour le narrateur, ça ne commence pas trop mal. Certes, Hélène, sa propriétaire, lui demande de se livrer à quelques exhibitions humiliantes, mais rien de bien méchant et il garde l'espoir de coucher avec elle. Ce qui semble se concrétiser quand elle l'invite à passer le week-end à la campagne. Et là, il va être pris dans un engrenage infernal : la " maison de campagne " possède des aménagements dignes d'un vrai donjon, et le narrateur n'en sortira plus. Livré à une dominatrice professionnelle et à l'apprentie de cette dernière, sa seule consolation (si on peut dire), c'est que d'autres " pensionnaires " partagent son sort. En leur compagnie, son calvaire sexuel sera riche en péripéties... que nous vous laissons découvrir.