Calendrier Mathématiques - édition 2023. Structurer le monde

Un calendrier pour faire travailler ses méninges au jour le jour : 260 énigmes à résoudre pour tester son esprit mathématique ! L'être humain a toujours cherché les symétries, les ressemblances et les structures dans la nature, la géométrie et les nombres. Ainsi, Henri Poincaré disait que la mathématique est l'art de donner le même nom à des choses différentes. A travers 12 textes illustrés, mois après mois, de janvier à décembre, découvrez la vision mathématique moderne de ces structures et de leurs applications, du coloriage d'une carte aux collisions des accélérateurs de particules. Jour après jour, excepté les week-ends, des exercices et des énigmes sont proposés sous forme de défis quotidiens. Les solutions sont indiquées en dernière page du calendrier et leurs explications détaillées exposées dans le livret des réponses offert