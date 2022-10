Coup de coeur créations - Mes tenues royales - Avec plus de 500 stickers repositionnables ! Des prin

Un magnifique livre silhouetté pour habiller, colorier et accessoiriser les tenues royales des princesses avec plus de 500 stickers ! De jolis modèles à habiller avec plus de 500 stickers animent les pages de ce nouveau livre silhouetté qui s'ajoute à la collection Coup de coeur créations. En plus des stickers, des pages de coloriage permettront aux petites créatrices de laisser libre cours à leurs talents de stylistes. En bonus, des dessins en relief sur la couverture permettront de créer de jolis motifs sur les robes de leurs modèles préférés. Dans la même collection : Coup de coeur créations - Mes tenues de princesses, Mes tenues de fées et licornes, Mes tenues de bal, Mes tenues de Noël, Mes tenues de danseuses, Mes tenues de sirènes, Mes tenues arc-en-ciel et Mes tenues du monde