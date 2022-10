Post-partum, les premiers mois de la vie du bébé. 100 cartes pour survive à ce tsunami physique et émotionnel

Post-Partum : Ne culpabilisez plus ! L'arrivée d'un petit être dans notre vie est bouleversante. Nous faisons face à une explosion d'émotions allant de la joie à la terreur, de la plénitude aux doutes. Tous nos repères sont chamboulés et nos certitudes mises à mal. Ces 100 cartes sont là pour t'accompagner et te rassurer durant cette période perturbante. Elles ne sont pas faites pour rester dans leur boîte, mais au contraire pour être dispatchées dans plusieurs pièces de la maison, afin de vraiment te suivre dans ta routine quotidienne. Dans ce coffret, tu trouveras : - 20 cartes Astuces pour le quotidien - 20 cartes Mantras réconfortants et déculpabilisants - 20 cartes visuelles pour l'éveil de bébé - 16 cartes Premiers signes pour apprendre à communiquer facilement avec bébé - 24 cartes Guidance pour t'accompagner dans les premiers mois de ta vie de parent - 1 carte Mode d'emploi pour t'expliquer comment utiliser au mieux ces 100 cartes