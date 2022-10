Le chef-d'oeuvre d'Aldous Huxley, Le Meilleur des Mondes, "L'une des oeuvres dystopiques les plus prophétiques du XXe siècle' (Wall Street Journal), pour la première fois adapté en roman graphique. Publié pour la première fois en 1932, Le Meilleur des Mondes est l'une des oeuvres les plus vénérées et les plus profondes de la littérature du XXe siècle. Abordant les thèmes de l'hédonisme et du contrôle, de l'humanité, de la technologie et de l'influence, le classique d'Aldous Huxley est un reflet et un avertissement pour l'époque à laquelle il a été écrit, mais reste terriblement pertinent aujourd'hui. L'adaptation revisitée de cette récit puissant et stimulant par Fred Fordham révèle une identité visuelle inédite, la présentant à une nouvelle génération de lecteurs modernes d'une manière originale et convaincante.