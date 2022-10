Urbex Session, road trip Châteaux. 0

Madame la marquise a quitté son château et la belle demeure délaissée se morfond dans son parc envahi par les ronces. Par chance, deux jeunes explorateurs urbains se sont engagés dans un défi hors du commun : redonner vie à ces mondes oubliés dont l'histoire, imaginaire ou réelle, provoque de troublants sentiments. Avec eux, au fil d'un road trip insolite qui les mène de maisons bourgeoises en manoirs, et de gentilhommières en palais, par l'image et le récit, découvrez des édifices incroyables, parfois intacts mais réduits au silence. Des photos exceptionnelles à l'esthétique soignée dévoilent au grand jour le passé fastueux, les extravagances et les mystères de ces châteaux fantômes. Ces mondes disparus racontent notre société. Ils témoignent du destin parfois tragique d'un patrimoine français abandonné et interrogent sur sa sauvegarde.