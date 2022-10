Investir pour nos valeurs ?. Entre exigence de rentabilité et quête de sens, cinq failles de la finance responsable

Chaque Français, lorsqu'il souhaite souscrire à une assurance vie, gérer son épargne salariale, ou simplement placer son argent sur un livret, se voit proposer des solutions d'investissement "responsables". Mais n'y a-t-il pas une contradiction entre recherche de rendement et quête de sens ? Ces questions sont au coeur de la finance durable, qui explose depuis quelques années : l'économie verte et responsable est en train de révolutionner l'industrie financière. Mais, derrière ces nouvelles politiques d'investissements dites vertueuses, s'entrechoquent situations paradoxales et enjeux stratégiques majeurs. MIckael Berrebi décrit les cinq failles de ce système. Si l'industrie financière souhaite poursuivre son virage vers une économie responsable et répondre aux nouvelles attentes des épargnants et investisseurs, avec en ligne de mire l'espoir de faire renaître le capitalisme, il y a tout lieu de croire qu'elle devra dans un avenir proche repenser son mode de fonctionnement.