Sol comme soleil, pour dire une cuisine qui prend racine dans le Sud, mon Sud, à la croisée de plusieurs chemins : Jérusalem, Marseille, Fès. Sol, le prénom de ma grand-mère. Ce recueil de recettes est extrait de mon répertoire personnel et familial. Une ode à la Méditerranée, au Levant et à toutes les femmes de ma famille qui m'ont inspirée. Msemmens, hallah, pastilla, arancini, gambas flambées, viandes et poissons rôtis mais aussi babka, halva et autres douceurs... Une cuisine pour célébrer, se retrouver et faire rayonner vos tables.