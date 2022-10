Religion et spiritualités pour les Nuls

Une approche philosophique du christianisme par Luc Ferry Qu'est-ce que le religieux et comment dialogue-t-il avec d'autres domaines de la vie de l'esprit tels que la science, la philosophie, l'éthique, l'art ou la politique ? Pourquoi est-il impossible de démontrer l'existence de Dieu comme on démontre une vérité physique ou mathématique ? S'adressant aux croyants comme aux athées et aux agnostiques, Luc Ferry, adepte d'une spiritualité laïque, met en lumière les significations multiples des thèmes principaux du christianisme. Plutôt que d'écrire une histoire de la théologie, ce grand philosophe s'attache ici à expliquer la partie proprement philosophique du christianisme, au regard du judaïsme et de l'hellénisme ainsi que de certaines grandes spiritualités laïques. Emaillé de nombreux extraits de textes sacrés et d'oeuvres philosophiques, enrichi d'explications précises des grands concepts qui jalonnent le dialogue entre religion et philosophie, ce livre vous permettra de mieux comprendre comment ces questions fondamentales ont façonné notre société moderne. Découvrez : La complexité du lien entre philosophie et religion Le christianisme à l'âge des théories de l'évolution et du darwinisme Des débats d'éthique (peine de mort, euthanasie, bioéthique, célibat des prêtres...) Dix conseils de lecture des grands penseurs du fait religieux Et bien d'autres choses encore