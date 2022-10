Rock n roll en 150 figures

Un beau livre présentant 150 figures qui ont fait le rock'n'roll dès les années 50 avec leurs albums emblématiques. Il est évidemment question d'Elvis Presley, Chuck Berry, Gene Vincent, Eddie Cochran, Buddy Holly, Little Richard... Au Coeur des années 50, au sortir de deux guerres mondiales, la jeunesse soudain se retrouve et s'émancipe. Les teenagers surgissent avec leur langage, leurs codes, leurs rites, et surtout leur musique. Celle-ci s'appelle ROCK'n'ROLL. Elle explose aux confluents du blues, du swing et de la country. Les adultes la détestent et les amateurs de " bonne " musique -classique comme jazz- la méprisent. C'est une musique qui ne prend pas la tête mais parle au corps. Une musique simple et euphorisante : rythme binaire, trois accords, une batterie, une contrebasse, une guitare, une voix... Des voix, il y en eut des célèbres -Elvis, Chuck Berry, Gene Vincent, Little Richard, Buddy Holly- et d'autres moins connues même si tout aussi remarquables : Johnny Carroll, Charlie Gracie, Charlie Rich ou Billy Lee Riley. Des voix de femmes également : Wanda Jackson, Brenda Lee, mais encore Janis Martin ou Barbara Pittman... Nous en avons sélectionné 150 : hommes et femmes, mais encore groupes, instrumentaux comme vocaux : 150 façon de jouer et de chanter ces années de boom économique, de liberté et d'insouciance, d'une jeunesse qui pour la première fois de l'Histoire pouvait affirmer sa " fureur de vivre ".