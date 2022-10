Nous ne sommes pas libres

Traci Chee écrit le récit d'un groupe soudé de jeunes Nisei, citoyens américains d'origine japonaise, dont la vie est irrémédiablement ébranlée par des incarcérations massives aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Peu après les bombardements de Pearl Harbor, quatorze adolescents voient leur vie bouleversée quand le gouvernement décide d'expulser de chez elles plus de cent mille personnes nippo-américaines pour les envoyer dans des camps d'incarcération. Alors que la guerre fait rage et que le monde semble déterminé à les haïr, ces adolescents doivent s'unir malgré le racisme et l'injustice qui menacent de les séparer.