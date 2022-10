De quoi seriez-vous capable pour vous débarrasser d'un problème ?? Mona, Léo et Mathilde sont les gérantes des "? Mains de fées ? ", charmant institut situé sur les rives de la Méditerranée. Depuis ces trois dernières années, leur agenda ne désemplit pas. Tout leur sourit pour leur plus grand bonheur et celui de leurs proches. Une ombre au tableau ?? Bien sûr ? ! Madame Delattre. Cliente hautaine et acariâtre, figure de la ville, qui se permet de venir chaque semaine sans jamais régler ses prestations. Entre pression parentale, indignation des commerçants et souhait de se faire respecter, il est urgent d'agir. Leur méthode ?? Probablement pas celle apprise en école d'esthétique... Poussez les portes de leur établissement et découvrez le point commun entre du cello-phane, une tarte aux abricots et une voyante excentrique. Panique à l'institut, un polar-comedy qui dépoile ? !