Cucina colorata. 101 napolitain

De la cuisine italienne avec amour ! Des pizze, évidemment. Mais aussi des antipasti, des bruschette, des dolci, des cocktails... Plus de 70 recettes pop, avant-gardistes autant que nostalgiques, qui flirtent avec la tradition et rendent hommage à la cuisine italienne fastueuse et abondante derrière laquelle se cache l'exigence du goût. Classic Queen ou Queen Margherita, Polpette frites ou Carbonara balls, Panettone perdu ou Chou alla gianduja. Laissez-vous guider à l'envi dans les rues de Naples, de Rome ou de Milan, à travers plus de 200 pages remplies d'amour et de conseils qui vous permettront de réaliser des plats généreux sans difficulté.