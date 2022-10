Guérison chamanique avec les esprits du Ciel et de la Terre - Soins chamaniques pour tous au quotidi

Cet ouvrage est une initiation à la guérison intérieure, spirituelle, physique, énergétique et psycho-émotionnelle. Une voie de liberté et d'autonomie pour devenir son propre guérisseur. Martine Isadora partage ici tous les secrets de Spirit Medicine Healing©, cette magnifique méthode chamanique de soins énergétiques avec les Esprits des Minéraux, des Végétaux, de la Mer, et avec de nombreux Etres de Lumière, des Etres chamanes ou amérindiens, Femmes ou Hommes médecine et des Présences de l'Intraterre et des étoiles. Chaque pas est une invitation à entrer dans l'univers subtil et invisible du pur esprit et à vous relier à votre réalité intérieure qui va bien au-delà de la personne que vous êtes. Un temps pour retrouver l'harmonie intérieure indispensable au bien-être et au bonheur. Un temps pour développer vos dons de guérison et les mettre en pratique pour vous-même et pour les autres.