Elisabeth Ire. L'ambition d'une reine

Découvrez comment l'histoire de la reine Elizabeth Ier a changé le destin de l'Angleterre ! Bien qu'étant la fille du roi, Elisabeth a connu une triste jeunesse : sa mère meurt sur l'échafaud et sa soeur l'envoie à la Tour de Londres. Ne perdant jamais espoir, elle étudie sans relâche et devient une femme intelligente. En tant que reine, elle consacre sa vie à son pays, et fait de la Grande-Bretagne l'une des plus grandes puissances du XVIe siècle.