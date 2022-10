Loudmila et la montagne volante

Une extraordinaire épopée dans le grand froid à travers des terres mystérieuses ! Après la mort de la chamane Chilali, Loudmila, 12 ans, décide de partir pour la Montagne volante afin d'y déposer l'âme de sa vieille amie. Accompagnée du renne Ishka, la voilà partie pour une incroyable aventure, des dunes de cristal à la contrée des rires pétrifiés, du labyrinthe de la forêt sonore au sentier de l'oubli... Tous les deux s'engagent dans une longue marche, semée d'embûches et de rencontres, dans un monde plein de magie où dragons et grands loups blancs n'ont pas encore cessé d'exister. Loudmila et Ishka atteindront-ils leur objectif malgré les dangers ? Un roman à l'ambiance envoûtante sur le voyage et l'amitié !