Pourquoi l'horizon ne suit pas la barre tordue du balcon

Ma voisine est un cauchemar ! On ne choisit pas ses voisins et Fabienne Yvert ne déroge pas à la règle. Mais, comme à son habitude, elle en profite pour sublimer le quotidien dans ce livre doux et amer, aussi cruel que bienveillant, qui fait le portrait poétique et drôle de la femme d'à-côté. Comme beaucoup de monde Marie préfèrerait être née en France, à Versailles-les-Oies comme presque tout le monde, elle est née ailleurs... Sur le papier, l'histoire est simple : un conflit de voisinage ou plutôt, une détestation pure de la voisine. Mais quand on ouvre un livre de Fabienne Yvert, rien n'est jamais tout à fait simple. Sans nous en rendre compte, sa poésie agit sur nous avec une intelligence malicieuse. Derrière la spontanéité de Pourquoi l'horizon... , se dessine ainsi en creux l'histoire d'une famille dans un bidonville amélioré de Marseille, où vit toujours Fabienne Yvert, et d'une immigration qui s'est nourri au rêve français d'une intégration. Fabienne Yvert écrit comme elle dessine, sculpte, met en scène : de collages en superposition de visions banales, de regards acérés sur le quotidien en pensées ironiques, elle offre un regard moderne sur notre monde. Son livre doux amer interroge notre façon d'interagir en société, ce " vivre ensemble " qui ressemble beaucoup à un " bricoler nos vies avec le peu qu'on a ". En cela, Pourquoi l'horizon se lit un peu comme l'improbable croisement, au bord de l'eau, des Mythologies de Barthes et des Paroles de Jacques Prévert.